Sandra Annenberg e Ernesto acompanham ensaio de formatura da filha: ‘Artes cênicas’ Os jornalistas Sandra Annenberg, de 56 anos, e Ernesto Paglia, de 66, são pais muito corujas. Nessa terça-feira (13), o casal participou... Momento MT|Do R7 14/05/2025 - 16h05 (Atualizado em 14/05/2025 - 16h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Os jornalistas Sandra Annenberg, de 56 anos, e Ernesto Paglia, de 66, são pais muito corujas. Nessa terça-feira (13), o casal participou do ensaio de fotos da graduação da filha, Elisa Annenberg-Paglia, de 21, em Nova York, EUA. A jovem está se formando em artes cênicas pela NYU, Universidade de Nova York, e foi clicada pelo fotógrafo Rodolfo Sanches Carvalho. O profissional compartilhou no Instagram detalhes dos bastidores da sessão de fotos e contou que Ernesto Paglia foi o filmaker e Sandra Annenberg a produtora do ensaio. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes! Leia Mais em Momento MT: Proantar: debatedores defendem mais investimentos na pesquisa polar

PF investiga produção de drogas sintéticas

Para Motta, projeto sobre isenção do IR deve ser aprovado pelo Congresso até 30 de setembro