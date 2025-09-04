Saneamento avança com marco legal, mas investimentos ainda são insuficientes Há cinco anos em vigência, o Marco Legal do Saneamento tem ajudado a incrementar os investimentos para a distribuição de água tratada... Momento MT|Do R7 04/09/2025 - 19h57 (Atualizado em 04/09/2025 - 19h57 ) twitter

20250904_Marco+do+saneamento.png Momento MT

Há cinco anos em vigência, o Marco Legal do Saneamento tem ajudado a incrementar os investimentos para a distribuição de água tratada e para o acesso a coleta e tratamento de esgoto. Apesar de o investimento médio anual ter aumentado 56,5% de 2021 para 2023, chegando ao montante médio de R$ 127 por pessoa, o valor corresponde a apenas 57% dos R$ 223 por pessoa estabelecidos pelo Plano Nacional de Saneamento Básico (Plansab).

Para entender mais sobre os desafios e avanços do saneamento no Brasil, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

