Sanear ministra palestra com foco em resíduos e responsabilidade

Em alusão à Semana do Meio Ambiente, o Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis (Sanear) foi convidado para ministrar esta semana uma palestra junto aos funcionários da construtora A Gaspar, no canteiro de obras da Ferrovia de Integração Estadual (Consórcio FLRV), que ligará Rondonópolis a Lucas do Rio Verde. Em debate, um tema essencial: resíduos, reciclagem e sua importância para o meio ambiente e para a sociedade.

