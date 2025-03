Sanemat se recupera e alcança saldo positivo após mais de 30 anos de dívidas A Companhia de Saneamento do Estado de Mato Grosso, Sanemat, fechou 2024 com saldo positivo, de mais de R$ 7,7 milhões, pela primeira... Momento MT|Do R7 13/03/2025 - 18h07 (Atualizado em 13/03/2025 - 18h07 ) twitter

A Companhia de Saneamento do Estado de Mato Grosso, Sanemat, fechou 2024 com saldo positivo, de mais de R$ 7,7 milhões, pela primeira vez, em um período de mais de 30 anos. Além disso, em decorrência de todo trabalho realizado pelo governo para regularizar a situação, a companhia hoje possui cerca de R$ 1,3 bilhão em crédito, por meio de decisões judiciais transitadas em julgado, e outro R$ 1 bilhão com sentença na primeira instância. Ou seja, com a boa gestão, a Sanemat passou a ser um ativo para o estado. Saiba mais sobre essa recuperação impressionante e os detalhes da gestão que transformou a Sanemat em um ativo para o estado, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Congresso Nacional aprova regras para indicação das emendas parlamentares ao Orçamento

