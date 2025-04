Sansão: coelho gigante será exposto no Aquário Municipal de Cuiabá 

Momento MT |Do R7

O prefeito Abilio Brunini e a primeira-dama Samantha Iris convidam toda a população cuiabana para conhecer o Sansão Gigante, o famoso coelhinho azul da Mônica, nesta segunda-feira (7), às 18h, no Museu do Rio e Aquário Municipal. A divertida e encantadora ação faz parte das comemorações dos 306 anos de Cuiabá, celebrados no dia 8 de abril. O evento é um presente especial da Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso (Famato), que também comemora 60 anos em 2025.

