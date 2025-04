“Sansão gigante” reforça parcerias e compromisso de Cuiabá com inclusão O prefeito Abilio Brunini e a primeira-dama Samantha Iris prestigiaram nesta segunda-feira (7) a abertura do evento que conta com um...

O prefeito Abilio Brunini e a primeira-dama Samantha Iris prestigiaram nesta segunda-feira (7) a abertura do evento que conta com um Sansão Gigante, personagem da Turma da Mônica idealizado pelo cartunista Maurício de Sousa. A ação faz parte das comemorações dos 306 anos de Cuiabá, celebrados nesta terça-feira (8). O famoso personagem está montado no Museu do Rio e Aquário Municipal. O Sansão Gigante ficará em exibição até o dia 22 de abril, garantindo a alegria da criançada durante toda a Páscoa.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para ler a matéria completa!

Leia Mais em Momento MT: