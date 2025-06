Santa Amália recebe mutirão de tapa-buracos com revitalização total das ruas As ruas do bairro Santa Amália, em Cuiabá, estão recebendo, nesta semana, uma força-tarefa de revitalização completa. A Prefeitura...

As ruas do bairro Santa Amália, em Cuiabá, estão recebendo, nesta semana, uma força-tarefa de revitalização completa. A Prefeitura de Cuiabá realizou, nesta quarta-feira (11), por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras, mais uma etapa da operação tapa-buracos. Desta vez, o bairro Santa Amália foi contemplado, com uma ação que abrange todas as ruas da comunidade, atendendo áreas estratégicas como corredores de ônibus, acessos a escolas e unidades de saúde.

