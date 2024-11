Santos brilha e se mantém no topo da Série B

Em uma noite emocionante na Vila Viva Sorte, o Santos garantiu uma vitória crucial por 1 a 0 sobre o Ceará, em partida válida pela 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O único gol do confronto foi marcado por Diego Pituca ainda no primeiro tempo, consolidando a liderança do Peixe na competição.

