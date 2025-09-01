Santos e Fluminense empatam em jogo marcado por gols anulados e retorno de Neymar A Vila Belmiro foi palco de um confronto sem gols entre Santos e Fluminense, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida, que...

A Vila Belmiro foi palco de um confronto sem gols entre Santos e Fluminense, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida, que terminou em 0 a 0, foi pontuada por momentos de alta tensão, com o time da casa tendo dois gols anulados, além de marcar o aguardado retorno de Neymar aos gramados.

