Santos e Fluminense empatam em jogo marcado por gols anulados e retorno de Neymar
A Vila Belmiro foi palco de um confronto sem gols entre Santos e Fluminense, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida, que terminou em 0 a 0, foi pontuada por momentos de alta tensão, com o time da casa tendo dois gols anulados, além de marcar o aguardado retorno de Neymar aos gramados.
A Vila Belmiro foi palco de um confronto sem gols entre Santos e Fluminense, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida, que terminou em 0 a 0, foi pontuada por momentos de alta tensão, com o time da casa tendo dois gols anulados, além de marcar o aguardado retorno de Neymar aos gramados.
