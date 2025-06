Santos perde para o Botafogo e permanece na zona de rebaixamento

Neste domingo, o Santos recebeu o Botafogo na Vila Belmiro e acabou derrotado por 1 a 0, em confronto válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com este resultado, o Peixe segue na zona de rebaixamento, em 18ª posição, com apenas oito pontos em 11 jogos. O gol da vitória do Botafogo foi marcado por Artur.

