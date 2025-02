Santos perde para o São Bernardo e chega a quatro jogos sem vitória

O Santos amarga mais uma derrota no Campeonato Paulista 2025. Nesta quarta-feira (29.01), o Peixe perdeu de virada para o São Bernardo por 3 a 1, no Estádio 1º de Maio, em São Bernardo do Campo (SP), pela quinta rodada do torneio. O resultado amplia a sequência negativa do Alvinegro Praiano para quatro jogos sem vencer.

