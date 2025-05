Santos quebra jejum, vence o Vitória e ganha fôlego no Brasileirão

Momento MT |Do R7

O Santos finalmente pôs fim a um incômodo jejum de sete jogos sem vitória. Na noite deste domingo, o Peixe bateu o Vitória por 1 a 0, no Barradão, em partida válida pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. O gol salvador foi anotado por Guilherme, que garantiu o triunfo santista e a primeira vitória sob o comando do técnico Cléber Xavier.

