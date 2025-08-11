Santos silencia o Mineirão e conquista vitória crucial contra o Cruzeiro
Em uma noite de reviravoltas eletrizantes, o Santos protagonizou uma virada inesperada no Mineirão, silenciando a torcida celeste e...
Em uma noite de reviravoltas eletrizantes, o Santos protagonizou uma virada inesperada no Mineirão, silenciando a torcida celeste e garantindo uma vitória por 2 a 1 sobre o Cruzeiro. O triunfo, conquistado na reta final da partida pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, marcou a segunda vitória consecutiva do Peixe no torneio, injetando novo ânimo na equipe. Fabrício Bruno abriu o placar para os donos da casa, mas Guilherme e Caballero garantiram os três pontos para o time paulista. Para mais detalhes sobre essa emocionante partida, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT:
Em uma noite de reviravoltas eletrizantes, o Santos protagonizou uma virada inesperada no Mineirão, silenciando a torcida celeste e garantindo uma vitória por 2 a 1 sobre o Cruzeiro. O triunfo, conquistado na reta final da partida pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, marcou a segunda vitória consecutiva do Peixe no torneio, injetando novo ânimo na equipe. Fabrício Bruno abriu o placar para os donos da casa, mas Guilherme e Caballero garantiram os três pontos para o time paulista.
Para mais detalhes sobre essa emocionante partida, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.
Leia Mais em Momento MT: