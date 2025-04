Santos sofre derrota nos acréscimos para o Fluminense e aumenta pressão sobre o técnico

O Santos continua sua saga sem vitórias no Campeonato Brasileiro. Neste domingo, o Peixe foi derrotado pelo Fluminense por 1 a 0, em uma partida dramática decidida nos acréscimos. O gol da vitória tricolor foi marcado por Samuel Xavier, no Maracanã, em um duelo válido pela terceira rodada do torneio, que também marcou o retorno do meia-atacante Neymar Jr. aos gramados após mais de um mês afastado.

