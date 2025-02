Santos vence Água Santa e assume liderança do grupo B com destaque para Neymar Em noite emocionante na Vila Belmiro, o Santos derrotou o Água Santa por 3 a 1 neste domingo (10), pela 10ª rodada do Campeonato Paulista...

Em noite emocionante na Vila Belmiro, o Santos derrotou o Água Santa por 3 a 1 neste domingo (10), pela 10ª rodada do Campeonato Paulista. O triunfo não só colocou o Peixe no topo do grupo B como marcou o retorno aos gols de Neymar, que brilhou com um penalty e uma assistência em seu primeiro gol pelo clube desde o reencontro com a camisa alvinegra.

