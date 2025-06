Momento MT |Do R7

Santos vence Fortaleza no apagar das luzes e deixa a zona de rebaixamento Em um confronto direto contra a zona de rebaixamento que se transformou em um verdadeiro teste para cardíacos, o Santos conseguiu uma...

Em um confronto direto contra a zona de rebaixamento que se transformou em um verdadeiro teste para cardíacos, o Santos conseguiu uma vitória heroica por 3 a 2 sobre o Fortaleza, na Arena Castelão, na noite desta quinta-feira (13,06). Com um gol de Rollheiser nos acréscimos do segundo tempo, o Peixe garantiu três pontos vitais, somou sua segunda vitória consecutiva como visitante e, finalmente, deixou a incômoda Z4 do Campeonato Brasileiro.

