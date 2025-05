Momento MT |Do R7

São Paulo brilha em Lima e garante liderança no Grupo D da Libertadores Em uma noite inspirada no estádio Alejandro Villanueva, o São Paulo superou o Alianza Lima por 2 a 0, em partida válida pela quarta...

Em uma noite inspirada no estádio Alejandro Villanueva, o São Paulo superou o Alianza Lima por 2 a 0, em partida válida pela quarta rodada do Grupo D da Copa Libertadores. Com dois gols de André Silva, o Tricolor Paulista consolidou sua campanha impecável como visitante na fase de grupos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes dessa vitória!

Leia Mais em Momento MT: