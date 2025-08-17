São Paulo busca empate com reservas na Ilha do Retiro e vira foco para Libertadores Em um teste de resistência e com uma formação alternativa, o São Paulo arrancou um empate crucial por 2 a 2 contra o Sport, na noite...

Em um teste de resistência e com uma formação alternativa, o São Paulo arrancou um empate crucial por 2 a 2 contra o Sport, na noite deste sábado, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Jogando na Ilha do Retiro, o Tricolor, que poupou titulares pensando na decisiva partida da Libertadores, demonstrou resiliência ao buscar o placar nos minutos finais. Lucas Lima e Derik Lacerda balançaram as redes para os pernambucanos, enquanto Lucas Moura e Maik garantiram a igualdade para a equipe paulista.

