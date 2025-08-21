São Paulo combina gastronomia e grandes destinos no Salão do Turismo O tradicional Virado à Paulista, preparado ao vivo por chef convidado no espaço Cozinha Show, e destinos como o Magic City, MSP Estúdios...

O tradicional Virado à Paulista, preparado ao vivo por chef convidado no espaço Cozinha Show, e destinos como o Magic City, MSP Estúdios, Parque Caminhos do Mar, Parque Capivari, Roda Rico e o Zoo São Paulo estão entre os destaques que o estado leva à 9ª edição do Salão do Turismo. Além de ser palco do maior evento do setor turístico nacional, São Paulo mostra sua identidade com cultura, arte e uma diversidade de experiências que reforçam seu papel como polo turístico nacional e internacional.

