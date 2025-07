São Paulo domina Fluminense, vence por 3 a 1 e engata terceira vitória seguida no Brasileirão No duelo de tricolores realizado neste domingo no Morumbis, o São Paulo fez valer o mando de campo e venceu o Fluminense por 3 a 1,...

No duelo de tricolores realizado neste domingo no Morumbis, o São Paulo fez valer o mando de campo e venceu o Fluminense por 3 a 1, chegando à terceira vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro. Com a série positiva, o Tricolor Paulista sobe na tabela e agora figura na oitava colocação, com 22 pontos, enquanto a equipe carioca permanece em 11º, com 20.

