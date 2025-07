São Paulo empata com Bragantino e amplia jejum no Brasileirão O São Paulo segue em um momento delicado no Campeonato Brasileiro. Na noite desta quarta-feira (data não informada), o Tricolor Paulista...

O São Paulo segue em um momento delicado no Campeonato Brasileiro. Na noite desta quarta-feira (data não informada), o Tricolor Paulista empatou em 2 a 2 com o Red Bull Bragantino, no Estádio Cícero de Souza Marques (Morumbis), em um confronto pela 14ª rodada do torneio nacional. André Silva marcou os dois gols do São Paulo, enquanto Guzmán Rodríguez e Hurtado balançaram as redes para o Massa Bruta.

