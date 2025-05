São Paulo empata com Libertad e garante vaga nas oitavas da Libertadores Na noite desta quarta-feira, o São Paulo empatou por 1 a 1 com o Libertad no Morumbi, em jogo válido pela penúltima rodada da fase...

Momento MT|Do R7 15/05/2025 - 01h23 (Atualizado em 15/05/2025 - 01h23 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share