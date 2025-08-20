São Paulo garante vaga nas quartas da Libertadores em decisão nos pênaltis Em uma noite de tirar o fôlego e com requintes de drama, o São Paulo selou sua passagem para as quartas de final da Copa Libertadores...

Em uma noite de tirar o fôlego e com requintes de drama, o São Paulo selou sua passagem para as quartas de final da Copa Libertadores. Nesta terça-feira, no Morumbis, o Tricolor Paulista venceu o Atlético Nacional, da Colômbia, por 4 a 3 na disputa de pênaltis, após um empate em 1 a 1 no tempo regulamentar. O goleiro Rafael emergiu como o grande herói da classificação ao defender uma das cobranças colombianas.

