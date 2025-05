São Paulo perde para o Mirassol e torcida vaia mais uma vez A tarde deste sábado no Morumbis foi de pura desilusão para a torcida são-paulina. Em partida válida pela décima rodada do Campeonato...

A tarde deste sábado no Morumbis foi de pura desilusão para a torcida são-paulina. Em partida válida pela décima rodada do Campeonato Brasileiro, o São Paulo foi superado pelo Mirassol por 2 a 0, em um confronto direto que inverteu as posições na tabela. Os gols do time do interior paulista foram anotados por Gabriel e, de pênalti, pelo ex-tricolor Reinaldo, intensificando as vaias que, segundo relatos, já se tornaram rotina para a equipe de Luis Zubeldía em casa.

