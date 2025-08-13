São Paulo suporta pressão em Medellín e conquista empate diante do Atlético Nacional Em um confronto recheado de drama e oportunidades perdidas pelos adversários, o São Paulo conseguiu um empate sem gols (0 a 0) contra...

Em um confronto recheado de drama e oportunidades perdidas pelos adversários, o São Paulo conseguiu um empate sem gols (0 a 0) contra o Atlético Nacional, nesta terça-feira, no Estádio Atanasio Girardot. O Tricolor paulista suportou um verdadeiro bombardeio colombiano, que incluiu dois pênaltis desperdiçados pelo atacante Cardona e bolas na trave, e leva a decisão da vaga para as quartas de final da Copa Libertadores para o Morumbis.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes desse emocionante confronto!

Leia Mais em Momento MT: