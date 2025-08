São Paulo vence Athletico-PR no Morumbis e conquista vantagem na Copa do Brasil O São Paulo deu um importante passo rumo às quartas de final da Copa do Brasil ao derrotar o Athletico-PR por 2 a 1 na noite desta...

O São Paulo deu um importante passo rumo às quartas de final da Copa do Brasil ao derrotar o Athletico-PR por 2 a 1 na noite desta quinta-feira, no Morumbis, pelo jogo de ida das oitavas de final. Com gols de Pablo Maia e Ferreirinha, o Tricolor construiu a vantagem em casa, enquanto Viveros descontou para o Furacão no segundo tempo.



