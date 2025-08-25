São Paulo vence Atlético-MG e se firma na luta pelo G6 do Brasileirão
O São Paulo de Hernán Crespo demonstrou força e consistência neste domingo, ao superar o Atlético-MG por 2 a 0 no Morumbis, em partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O triunfo não só mantém o Tricolor paulista colado no G6 da competição, mas também encerra um incômodo jejum de quase cinco anos sem vencer o Galo, um tabu que perdurava desde dezembro de 2020. Os gols que garantiram a importante vitória foram de Pablo Maia e Gonzalo Tapia.
