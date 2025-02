São Paulo vence Corinthians de virada e conquista a Copinha

Em um presente para a cidade e para si mesmo, o São Paulo Futebol Clube conquistou o seu quinto título da Copa São Paulo de Futebol Júnior, neste sábado, dia do aniversário de 471 anos da capital paulista e de 95 anos do Tricolor. A equipe venceu o Corinthians por 3 a 2, de virada, em uma final emocionante disputada no estádio do Pacaembu, rebatizado como Mercado Livre Arena Pacaembu.

