São Paulo vence Corinthians e respira no Brasileirão

Em uma noite de sábado decisiva no Morumbis, o São Paulo conquistou uma vitória importantíssima por 2 a 0 sobre o Corinthians, em confronto válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante Luciano foi o grande nome do Majestoso, marcando os dois gols que garantiram o triunfo tricolor.

