São Paulo vence o Juventude ganha fôlego no Brasileirão

O São Paulo finalmente conseguiu engrenar no Campeonato Brasileiro. Na noite desta quinta-feira (24), o Tricolor venceu o Juventude por 1 a 0, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), encerrando a 16ª rodada da competição. Um gol decisivo de Luciano, após jogada iniciada por Ferreirinha, garantiu a segunda vitória consecutiva da equipe paulista.

