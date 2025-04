Momento MT |Do R7

São Paulo vence o Libertad e assume a liderança do Grupo D da Libertadores O São Paulo conquistou uma importante vitória fora de casa ao derrotar o Libertad por 2 a 0, nesta quarta-feira, no estádio La Huerta...

O São Paulo conquistou uma importante vitória fora de casa ao derrotar o Libertad por 2 a 0, nesta quarta-feira, no estádio La Huerta, em Assunção. Com gols de Lucas Ferreira e André Silva, o Tricolor Paulista assumiu a liderança do Grupo D da Copa Libertadores da América.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes desse grande jogo!

Leia Mais em Momento MT: