São Paulo vence o Vitória e entra no G6 do Brasileirão O São Paulo Futebol Clube segue em rota de ascensão no Campeonato Brasileiro. Em partida disputada na noite deste sábado no Morumbis...

O São Paulo Futebol Clube segue em rota de ascensão no Campeonato Brasileiro. Em partida disputada na noite deste sábado no Morumbis, o Tricolor Paulista superou o Esporte Clube Vitória por 2 a 0, em jogo válido pela 19ª rodada da competição. Os gols da vitória foram marcados por Bobadilla e Sabino, garantindo mais três pontos importantes para a equipe de Hernán Crespo.

