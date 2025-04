São Paulo vira sobre o Náutico e sai na frente na Copa do Brasil Com dois gols de Luciano, o São Paulo venceu o Náutico por 2 a 1, de virada, nesta terça-feira, no Morumbis, no jogo de ida da terceira...

Com dois gols de Luciano, o São Paulo venceu o Náutico por 2 a 1, de virada, nesta terça-feira, no Morumbis, no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Caio Vitor abriu o placar para o Timbu, mas o camisa 10 tricolor garantiu a vitória e a vantagem para o Tricolor Paulista no confronto eliminatório.

