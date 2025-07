Sapezal comemora aumento de 740% na destinação de IR para fundos em 2025 Após campanha de mobilização realizada pela Promotoria de Justiça de Sapezal (a 500 km de Cuiabá) em parceria com a Prefeitura Municipal... Momento MT|Do R7 11/07/2025 - 17h58 (Atualizado em 11/07/2025 - 17h58 ) twitter

Após campanha de mobilização realizada pela Promotoria de Justiça de Sapezal (a 500 km de Cuiabá) em parceria com a Prefeitura Municipal e o Sindicato Rural, o município comemora um expressivo aumento de 740% nos valores destinados aos Fundos da Infância e Adolescência (FIA) e da Pessoa Idosa por meio da declaração do Imposto de Renda de 2025. Em 2024, as doações totalizaram R$ 44.410,59, sendo 54% destinadas ao FIA e 46% ao Fundo da Pessoa Idosa. Já neste ano, os valores saltaram para R$ 370.510,44, com 57,4% destinados ao FIA e 42,6% ao Fundo da Pessoa Idosa. Os montantes referem-se aos Documentos de Arrecadação de Receitas Federais (Darfs) efetivamente pagos. “A próxima meta é ainda mais ambiciosa. Queremos alcançar R$ 1 milhão em doações e garantir um atendimento exemplar, referência nacional, às crianças e idosos sapezalenses, com inclusão digital e aulas de robótica”, destacou o promotor de Justiça Álvaro Schiefler Fontes. Para mais detalhes sobre essa conquista significativa, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: IVCF-20 amplia visão clínica e funcional no mapeamento da saúde do idoso

