Sarau Circense inicia sexta-feira (1º) levando inclusão, arte e valorização cultural

O Sarau Circense, que terá uma programação variada com música, capoeira, performances de palhaço, malabaristas e outras atrações, inicia na sexta-feira (1.8), às 17h, em Canabrava do Norte (1026 km de Cuiabá). A iniciativa é viabilizada com recursos da Lei Paulo Gustavo, por meio do Edital Viver Cultura-Expressões da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel).

