Sargento Joelson comemora entrega de escrituras definitivas a moradores do bairro Alvorada após 40 anos 27/02/2025
Da assessoria –...

O bairro Alvorada recebe nesta quinta-feira (27) a segunda etapa de entrega de 233 escrituras definitivas aos moradores, um sonho de 40 anos se realizando. Serão disponibilizadas 63 escrituras com nomes e outras 173 sem os nomes, mas com a matrícula definitiva, tendo a necessidade de regularização posterior para o nome do morador junto ao cartório.

