Sasha Meneghel celebra vida ao lado do marido: ‘A melhor surpresa do mundo’

Sasha Meneghel compartilhou alguns cliques de uma viagem ao Peru e celebrou o seu encontro com o marido, João Lucas. A estilista, que é a única filha de Xuxa Meneghel, fruto do relacionamento com o ator, Luciano Szafir, declarou que o cantor é a melhor surpresa que a vida lhe deu. Além de clique beijando o companheiro, Sasha ainda compartilhou registros da hospedagem e de um dia de piscina. “Que lugar especial!, disse. “João, a melhor surpresa do mundo. Te amo”, finalizou. Confira cliques abaixo:

