Saúde alcança mais de 250 pacientes no mutirão de sábado (02) Dados divulgados nessa segunda-feira (04), pela Secretaria de Saúde de Sinop, mostram que 271 pacientes foram atendidos no último sábado...

Dados divulgados nessa segunda-feira (04), pela Secretaria de Saúde de Sinop, mostram que 271 pacientes foram atendidos no último sábado (02), durante o mutirão de saúde. Foram ofertados atendimentos de ginecologista, cardiologista, exame de ultrassonografia e palestra de orientação e combate à violência doméstica. Os atendimentos foram realizados no Centro de Especialidades Médicas (CEM) e no Centro de Referência em Saúde da Mulher (Crasm), em Sinop.

