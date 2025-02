Saúde alerta a população para os cuidados contra o Aedes aegypti

“Dez minutos por semana, podem salvar vidas”, é com essa mensagem que a Secretaria Municipal de Saúde está orientando a população sobre os cuidados para evitar a proliferação do Aedes aegypti. O mosquito, que se reproduz em qualquer recipiente com água parada, é o principal responsável pela transmissão do vírus da dengue, febre chikungunya e zika. A supervisora da Vigilância em Saúde, Cláudia Engelmann, explica que o período chuvoso é o mais propício a proliferação do mosquito, mas que hábitos de limpeza podem evitar a reprodução do Aedes aegypti.

