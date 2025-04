Saúde apresenta relatório anual da gestão de 2024 O monitoramento da execução da Programação Anual da Saúde de Sorriso pode ser acompanhado pela população sorrisense ontem, dia 09 de... Momento MT|Do R7 10/04/2025 - 15h26 (Atualizado em 10/04/2025 - 15h26 ) twitter

O monitoramento da execução da Programação Anual da Saúde de Sorriso pode ser acompanhado pela população sorrisense ontem, dia 09 de abril, quando a equipe da pasta de Saúde apresentou o Relatório Anual de Gestão de 2024. Na audiência foram apresentados dados da Atenção Básica, informações ambulatoriais, psicossociais, Vigilância em Saúde, dentre vários departamento e ações que a pasta realiza. Segundo os dados divulgados, a Atenção Básica realizou um total de 1.420.892 ações (255.193 ações a mais do que em 2023 quando foram 1.165.699 ações). Das mais de 1,4 milhão de atividades de 2024, 671.967 foram visitas domiciliares; 263.029 foram atendimentos individuais; 440.742 procedimentos; 45.154 são de atendimentos odontológicos. Para mais detalhes sobre os resultados e ações da saúde em Sorriso, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Em rondas, GM identifica veículo com registro de roubo

