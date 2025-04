Saúde apresenta relatório detalhado do 3.º quadrimestre de 2024 O monitoramento da execução da Programação Anual de Saúde poderá ser acompanhado pela população sorrisense na próxima quarta-feira,... Momento MT|Do R7 04/04/2025 - 12h06 (Atualizado em 04/04/2025 - 12h06 ) twitter

O monitoramento da execução da Programação Anual de Saúde poderá ser acompanhado pela população sorrisense na próxima quarta-feira, dia 09 de abril, quando a equipe da pasta de Saúde apresentará o 3.° Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior (RDQA) de 2024. A ação integra os quesitos transparência e participação Social, da Lei 141/2012. A audiência pública será realizada no plenário da Câmara Municipal de Vereadores, é aberta à toda população e terá início às 15 horas.

