Saúde Bucal é pauta de reunião na Prefeitura de Campo Novo do Parecis
A equipe de Saúde Bucal do município se reuniu na sala de reuniões da Prefeitura de Campo Novo do Parecis. O encontro teve como objetivo alinhar estratégias de trabalho, discutir demandas e fortalecer as ações voltadas à melhoria dos atendimentos odontológicos oferecidos à população.
