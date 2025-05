Saúde capacita servidores para alta performance no atendimento Enfermeiros e técnicos de enfermagem que atuam na rede hospitalar do município participam nesta sexta-feira e sábado, 30 e 31 de maio... Momento MT|Do R7 30/05/2025 - 13h59 (Atualizado em 30/05/2025 - 13h59 ) twitter

Enfermeiros e técnicos de enfermagem que atuam na rede hospitalar do município participam nesta sexta-feira e sábado, 30 e 31 de maio, de uma capacitação com foco na alta performance no atendimento. O objetivo da Secretaria Municipal de Saúde, realizadora do evento, é melhorar a habilidade técnica dos enfermeiros e técnicos para agir de maneira precisa e eficiente em momentos de urgência. Essa é a primeira capacitação realizada esse ano com esses profissionais.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as novidades!

