Saúde de Rondonópolis implementa agendamento obrigatório em ESFs e CEOs O secretário municipal de Saúde, Mykaell Vitorino, anunciou que, desde a última sexta-feira (22 de agosto), passou a ser obrigatório... Momento MT|Do R7 25/08/2025 - 21h39 (Atualizado em 25/08/2025 - 21h39 )

O secretário municipal de Saúde, Mykaell Vitorino, anunciou que, desde a última sexta-feira (22 de agosto), passou a ser obrigatório o agendamento diário para atendimento da população em todas as unidades da Estratégia Saúde da Família (ESFs) e nos Centros de Especialidades Odontológicas (CEOs) de Rondonópolis. De acordo com a nova regra, o paciente deve realizar o agendamento junto à unidade de saúde e, no momento da marcação, já recebe a orientação do dia e do turno em que será atendido. Ao comparecer, aguarda sua vez conforme a ordem dos agendamentos daquele turno. O agendamento pode ser feito, inclusive, no período da manhã para atendimento no turno da tarde.

