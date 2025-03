Saúde de Sorriso irá apresentar 11 experiências exitosas no 2.º Congresso de Secretarias Municipais de Saúde de MT O Conselho de Secretarias Municipais de Mato Grosso (Cosems/MT) divulgou ontem, 11 de março, os trabalhos selecionados para a Mostra... Momento MT|Do R7 12/03/2025 - 15h26 (Atualizado em 12/03/2025 - 15h26 ) twitter

O Conselho de Secretarias Municipais de Mato Grosso (Cosems/MT) divulgou ontem, 11 de março, os trabalhos selecionados para a Mostra de Experiências Exitosas dos Municípios de Mato Grosso para 2025. A Mostra será realizado durante o 2.º Congresso de Secretarias Municipais de Saúde do Estado de Mato Grosso, entre os dias 19 e 21 de março de 2025. Ao todo, foram 282 trabalhos inscritos, destes, 183 experiências foram selecionadas para a exposição oral, 11 dessas experiências são de Sorriso. Consulte no nosso parceiro Momento MT para saber mais sobre as experiências que serão apresentadas em Cuiabá! Leia Mais em Momento MT: Projeto cria programa para acolher brasileiros retornados ao país

