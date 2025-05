Saúde de Várzea Grande faz alerta para baixa procura da vacina contra gripe Cobertura vacinal também está aquém do ideal nos grupos prioritários. Secretaria frisa que vacina é segura e salva vidas! A gripe está... Momento MT|Do R7 24/05/2025 - 02h55 (Atualizado em 24/05/2025 - 02h55 ) twitter

Cobertura vacinal também está aquém do ideal nos grupos prioritários. Secretaria frisa que vacina é segura e salva vidas! A gripe está aí e pode trazer complicações sérias, principalmente para crianças, idosos e pessoas com a saúde mais frágil. Em Várzea Grande, a vacinação contra a influenza está acontecendo, mas a adesão ainda está muito baixa: apenas 14,25% do público-alvo tomou a vacina até agora. São 14.675 doses aplicadas, volume muito abaixo do ideal.

