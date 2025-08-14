Saúde divulga cronograma de atendimento do caminhão da vacinação; veja programação
A Prefeitura de Sinop, por meio da Secretaria de Saúde, em parceria com o Governo de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES), beneficiará a população sinopense com serviços de imunização da Unidade Móvel de Vacinação. A programação começa no sábado (16) e segue até ao ao próximo sábado (23). Será uma semana de atividades e percorrerá, ao menos, 06 bairros. De acordo com o cronograma divulgado pela Coordenadoria da Rede Frio e Imunização do município, o percurso começará pelo bairro Alto da Glória, neste sábado (16). O caminhão estará disponível na Feira da Agricultura Familiar daquele bairro, das 14h às 20h, e atenderá toda a população da região com aplicação de imunizantes inclusos no Plano Nacional de Imunização preconizado pelo Ministério da Saúde.
