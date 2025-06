Saúde divulga números atualizados de arboviroses; são mais de 1,2 mil casos de chikungunya

Em apenas 14 dias, 215 pessoas testaram positivo para chikungunya. “Já são dois meses com dores diárias, muito inchaço, dor nas articulações, sem conseguir usar calçado que não seja um chinelo”. O depoimento é da servidora pública Lucilene Pinheiro Kuleza, diagnosticada há dois meses com chikungunya. Lucilene apresentou todos os sintomas com muita dor de cabeça, nas articulações, nos olhos, já foram vários dias sem conseguir desempenhar as funções direito. “É uma doença que debilita de uma forma devastadora”, pontua.

