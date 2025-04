Saúde divulga números atualizados de dengue, chikungunya e zika A Secretaria de Saúde, por meio do Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (Cievs), divulgou hoje, 08 de abril, o... Momento MT|Do R7 08/04/2025 - 15h28 (Atualizado em 08/04/2025 - 15h28 ) twitter

A Secretaria de Saúde, por meio do Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (Cievs), divulgou hoje, 08 de abril, o número de casos de arboviroses como dengue, chikungunya e zika vírus registrados desde 1.º de janeiro de 2025 até o momento. No mês de janeiro foram 65 confirmações de dengue, uma com sinais de alarme; em fevereiro foram registrados 11 casos e em março mais quatro registros, totalizando 80 casos até o momento. Já em relação à chikungunya, foram 59 confirmações em janeiro, 88 em fevereiro e 96 em março, somando 243 registros. Dez notificações para zika foram investigadas e descartadas. Os números constam no Sistema Sinan On-line.

