Momento MT |Do R7

14/02/2025

Saúde e assistência são pautas na Comissão dos Direitos da Mulher



SECOM – Câmara Municipal de Cuiabá



A Comissão de Direitos da Mulher se reuniu pela segunda vez no ano nesta sexta-feira (14), para tratar da ausência de atenção às mulheres de bairros mais carentes do município. Além desta pauta, saúde mental, políticas públicas e estrutura também foram discutidos no encontro.

